I ofruan vaksinën ruse, Rama: Provokim nga ambasada e Rusisë, një ndjesë nga ana e tyre do ishte e mirëpritur

Kreu i qeverisë Edi Rama, ka komentuar deklaratën e ambasadës ruse në Tiranë, ku thuhej se Rusia është e gatshme të sjellë vaksinën e saj “Sputnik V” në Shqipëri.

Rama tha se për një shtet serioz është krejtësisht e papërshtatshme që të bëjë provokime të tilla, teksa shtoi se pret që ambasada të kërkojnë falje.

“Kam menduar që ka qenë një meme, ajo që pashë që ambasada e Rusisë kishte postuar nga Tëitteri i Drejtorit të Komunikimit një ritëit. Mendova se ishte meme, pasi për një shtet serioz është krejtësisht e papërshtatshme të bëjë provokime të tilla. Kur them provokim nuk po i paraprij ndonjë demarshi pranë shtetit rus, sepse ky është një provokim qesharak dhe nuk është mirë që një vend serioz të bëhet qesharak përmes këtyre lloj postimeve. Shpreh keqardhje për këtë, se nuk shoh arsye që ambasada e Rusisë të përfshihet në prodhimin e memeve.

Sa i përket aspektit tjetër, ne jemi fokusuar te vaksinat e Pfizer, AstraZeneca, Moderna, me këto kompani jemi në komunikim. Shtetet me të cilat ne komunikojmë në BE janë të drejtuara drejt këtyre kompanive. Nuk kemi asnjë arsye të shprehim rezerva apo të paragjykojmë vaksinën ruse apo kineze, por për momentin ne jemi të fokusuar në këto drejtime. Nëse do të lind nevoja dhe do ta shohim të arsyeshme, patjetër që do të shohim dhe alternativa të tjera. Postimi i ambasadës ruse nga ana ime konsiderohet i papërshtatshëm. Ndjesë e ambasadës ruse, qoftë dhe për keqkuptimin, do të ishte i mirëpritur”, tha Rama.