Salzman: 11 tendencat e stilit të jetesës në 2021

Ekspertja amerikane e komunikimit Marian Salzman flet për njëmbëdhjetë teza që mund të ndodhin në 2021. Në 2019 titulli i raportit për trendet ishte “Kaosi – Normaliteti i ri” dhe parashikoi që 2020 do të ishte një vit plot sfida. Kriza e koronavirusit dhe pasojat në jetën tonë, treguan se raporti kishte të drejtë.

Salzman, e cila është gjithashtu zëvendëspresidente e komunikimeve globale të Philip Morris International (PMI) së fundmi paraqiti raportin e trendeve për 2021 me titullin: “Parashikimet Zoomsday”. Në të, ajo parashikon njëmbëdhjetë tendenca që mund të ndeshim në 2021 – nga mjediset e reja të punës te format e reja të marrëdhënieve ndërpersonale.

Afrim brenda (dhe jashtë)

Trendi i parë që Salzman adreson përfshin forcimin e “vendorit”. Prandaj, ne do të përqendrohemi më shumë në mjedisin tonë të afërt – duke filluar me jetën e përditshme profesionale deri te marrëdhëniet private. Kjo gjithashtu do të shkojë paralelisht me një riformatim të stileve tona të jetesës, pasi kriza e koronavirusit na ka dhënë hapësirë për “reflektim shpirtëror”. Rutina e përditshme ka ndryshuar në përputhje me rrethanat dhe tani mund të ripërcaktohen.

Koha dhe hapësira

Trendi i dytë përfshin temën e “orëve të punës”. Sipas Salzman, kriza e koronavirusit na bëri të kuptojmë se puna klasike e zyrës me oraret 9 me 17 po hiqet gradualisht. Lejimi i fleksibilitetit të orëve të punës u përshpejtua përsëri nga kriza e COVID-19. Salzman e sheh trendin si pozitiv, pasi më shumë fleksibilitet na lejon të kombinojmë më mirë stilet e jetës private dhe profesionale. Përveç kësaj, sipas Salzman, gjithnjë e më shumë kompani do të kalojnë në një javë katër-ditore pune.

Një kthim tek “Ne”

Ne gjithashtu do të përjetojmë një ndjenjë të re komuniteti në vitin 2021. Sipas Salzman, kriza e koronavirusit po na bën të ripërcaktojmë marrëdhëniet tona shoqërore. Faktori vendimtar këtu janë përvojat e izolimit. Për më tepër, krijohet një formë e re e lidhjes përmes opsioneve të komunikimit virtual. Fjalë kyçe: Takime në Zoom me familjen ose seancat virtuale të pas punës.

Realja bëhet joreale, jorealja bëhet reale

Sipas Salzman, shtytja e dixhitalizimit e shkaktuar nga pandemia e koronavirusit do të sjellë në një rivlerësim të ndërthurjes së botës dixhitale dhe asaj analoge. Njerëzit gjithnjë e më shumë do të mendojnë për këtë dhe do të kërkojnë zgjidhje inteligjente për të bashkuar më mirë këto dy botë në të ardhmen. Një aspekt përfshin, për shembull, që ne duhet të merremi më shumë me tema të tilla si “detoksi dixhital” (qëndrimi larg pajisjeve elektronike dhe internetit).

Dronët dhe robotët

Trendi i pestë përfshin automatizimin e ekonomisë dhe punës sonë. Sipas Salzman, pandemia na ka treguar dobësitë e faktorit njerëzor. Në të ardhmen, robotët do të marrin gjithnjë e më shumë aktivitete me rrezik të lartë në mënyrë që të minimizojnë rreziqet e dështimit njerëzor.

Qëndrimi: Gati për në betejë

Ne gjithashtu do t’i kushtojmë më shumë vëmendje “rezistencës” në kohë krize. Në këtë kontekst, Salzman flet për një të ashtuquajtur “mentalitet bunker” i cili na shtyn të marrim masa paraprake në raste emergjencash. Kjo përfshin kujdesin për gjërat e domosdoshme, të tilla si ushqimi ose produktet mjekësore – dhe shtrihet në një formë të re të mentalitetit DIY (bëje vetë).

Ripërcaktimi i asaj që është thelbësore

Në 2021 ne gjithashtu do të ripërcaktojmë nevojat tona themelore dhe do të pyesim veten se çfarë është me të vërtetë thelbësore, thotë Salzman. Fjalë kyçe: Hierarkia e nevojave të Maslow. Në kohën e krizës nga pandemia, për shembull, ne u bëmë të vetëdijshëm se aksesi në internet me bandë të gjerë nuk është më një luks, por një gjë thelbësore, në mënyrë që të jemi në gjendje të jemi pjesë e jetës shoqërore dhe ekonomike.

Shpëtuar nga interneti – Vlerësimi i kostove të zakoneve në internet

Sipas Salzman, 2020 gjithashtu na e bëri të qartë se ne mund të “transferojmë” shumë fusha të bashkëjetesës sonë shoqërore në botën dixhitale – nga telemjekësia në takime virtuale. Megjithëse kemi arritur të vlerësojmë përparësitë e botës dixhitale, ne do të mendojmë më shumë për implikimet e saj në bashkëjetesën tonë shoqërore. Ne do të bëhemi shumë më të vetëdijshëm për humbjen e teknikave kulturore tradicionale si gatimi ose tregimi i historive para gjumit për fëmijët tanë, thotë Salzman.

Korporatat si agjentë ndryshimesh

Trendi i nëntë që Salzman parashikon për vitin 2021 përfshin rritjen e bashkëpunimit midis sektorit publik dhe atij privat. Prandaj, në të ardhmen qeveritë gjithnjë e më shumë do të mbështeten te puna me kompanitë private për të gjetur zgjidhje në kohë krize. Sipas Salzman, kjo vlen si për krizën e koronavirusit, ashtu edhe për atë klimatike.

Vendi i rimendimit

Përveç kësaj, ne do të ripërcaktojmë zonat urbane dhe rurale, thotë Salzman. Në të ardhmen, metropolet do të kenë funksione të reja për shkak të “punës në distancë”. Prandaj, qytetet do dominohen më pak nga hapësirat tregtare ose udhëtarët. Sipas Salzman, kjo krijon hapësira të reja që mund të përdoren për zona të gjelbërta, për shembull. Përveç kësaj, zonat rurale gjithnjë e më shumë do të kujdesen për të mirëpritur punonjësit, të cilët do të jenë në gjendje të punojnë kudo për shkak të dixhitalizimit dhe mënyrave të reja të punës.

Koha për të bërë paqe me pasigurinë

Më në fund, në raportin e saj, Salzman shpjegon se civilizimi njerëzor është karakterizuar gjithmonë nga “pasiguria”. Në vitin 2020, megjithatë, ne u ballafaquam me fakte të reja në lidhje me vlerësimin e rrezikut. Në të ardhmen, kjo do të rezultojë në përpjekjen për të krijuar stilin tonë të jetës në mënyrë më të pavarur. Ne gjithashtu do të përpiqemi të ulim varësinë nga sistemet e mëdha.