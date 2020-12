Shpat Kasapi reagon pas lajmeve se u kap me kokainë: Faleminderit për shpifjet

Këngëtari Shpat Kasapi ka reaguar pas lajmeve se një muaj më parë u kap me dy pako me kokainë në lagjen ‘’Gjorce Petrov’’. Me anë të një postimi në Instastory, ka publikuar video nga një lokal në Tiranë teksa shkruan se gjithçka është shpifje.

“Në Tiranë për qejf, ju më nxorët që jam në burg. Ju përshëndes dhe faleminderit për shpifjet, vazhdoni kështu”, ka shkruar këngëtari.

Sakaq, mediat maqedonase bënë me dije se është shkruar një procesverbal ndaj tij dhe është lënë për t’u gjykuar në gjendje të lirë.