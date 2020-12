Tërmeti i fuqishëm në Kroaci/ Meta: Solidaritet njerëzor me popullin kroat, pranë tyre me të gjitha kapacitetet e mundshme

Presidenti i vendit Ilir Meta ka reaguar për tërmetin e fuqishëm që ka tronditur sot Kroacinë.

Meta, përmes një statusi në “Facebook” shprehet se ndihet i trishtuar nga tërmeti i rëndë.

Kreu i Shtetit shton se shpreh solidaritet njerëzor me popullin dhe autoritetet kroate, me urimin për ta përballuar me të gjithë forcën këtë situatë të vështirë dhe lehtësuar dhimbjen e familjeve, që kanë humbur të dashurit e tyre.

Meta vlerëson se Shqipëria është pranë Kroacisë, me të gjithë kapacitetet tona të mundshme, si partnerë strategjikë, krah për krah në çdo sfidë.

Postimi i presidentit Ilir Meta:

I trishtuar nga tërmeti i rëndë, që goditi sot Kroacinë mike! Solidaritet njerëzor me popullin dhe autoritetet kroate, me urimin për ta përballuar me të gjithë forcën këtë situatë të vështirë dhe lehtësuar dhimbjen e familjeve, që kanë humbur të dashurit e tyre.

Pranë Krocisë, me të gjithë kapacitetet tona të mundshme, si partnerë strategjikë, krah për krah në çdo sfidë.