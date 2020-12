“Goditja ndaj Thaçit e Veselit është shndërruar në forcë për ne”, Hoxhaj: Qeveria e Kurtit dhe Hotit sollën degradim të situatës në Kosovë, PDK do fitojë zgjedhjet

Kandidati për kryeministër në radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Enver Hoxhaj, i ftuar në emisionin “Real Story” në “News 24”, deklaroi se ishte një surprizë për të që tashmë është një kandidat për kryeministër të Kosovës, duke shtuar se ka përvojë për të pasur një post të tillë.

“Nuk e kam menduar asnjëherë se do isha kandidat për kryeministër, por kjo ndodhi për shkak të situatës në PDK. Pas konfirmimit të akuzave ndaj z.Veseli ndodhi diçka e tillë. Ne si PDK kemi vendosur që kreu i partisë duhet të jetë edhe kandidat për kryeministër”, tha Hoxhaj.

Enver Hoxhaj shtoi se viti 2020 ishte i vështirë për Kosovën. Ai theksoi se në vitin që lamë pas, Kosova pati një jetë politike të trazuar, duke nënvizuar se qeveria e Kurtit dhe e Hotit degraduan gjendjen në vend.

“Fillimisht pandemia goditi Kosovën dhe më pas kishim krizë të vazhdueshme. Qeveria e Kurtit dhe Hotit sollën degradim politik e ekonomik të Kosovës. Kosova u godit nga aktakuzat ndaj Thaçit dhe Veselit. Qytetarët e dinë se pa PDK vendi nuk mund të ketë stabilitet. Kurti e nisi qeverinë e tij duke pasur krisje me SHBA-të, e zoti Hoti nuk pati sukses. Prandaj, PDK është e nevojshme që të udhëheqë qeverinë. Kam programin dhe njerëzit më të mirë për të drejtuar qeverinë”, u shpreh Hoxhaj.

Më tej, Hoxhaj vlerësoi se goditja ndaj Thaçit dhe Veselit nga Gjykata Speciale, është shndërruar në forcë në PDK. Për të, PDK këtë herë do të dalë forcë e parë politike në zgjedhje.

“Ka 7 javë që jam në terren në Kosovë. Kudo në Kosovë ka solidaritet me zotin Thaçi e Veseli. Goditja që kemi marrë nga Specialja ka marrë mllef, që është shndërruar në forcë. Ka solidaritet pas kësaj ngjarje. UÇK është themeli i PDK dhe i Kosovës. Në këto zgjedhje ne garojmë me kandidaturat më të mira, duke nisur nga unë. Kam bashkëpunuar ngushtë me zotin Thaçi e Veseli, i kam miq të dy këta personalitete. Kur ishin në pushtet Thaçi e Veseli, kam qenë në qeveri. Kam kontribuar fort për Kosovën. Jam i sigurt se do jemi subjekti i parë politik në zgjedhje”, përmbylli Hoxhaj.