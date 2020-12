Për një vit të mbarë, ja çfarë duhet të vini në tryezë mbrëmjen e 31 Dhjetorit

Besoni apo jo në besëtytni këto ushqime përveçse sjellin fat janë shumë të shëndetshme.

Pse të mos i përfshini në darkën tuaj të fundvitit? Ne ju sjellim më poshtë një listë të ushqimeve që nuk duhet të mungojnë në tryezën tuaj natën e ndërrimit të viteve:

Shega – Përplase një shegë në tokë, sa më shumë fara të përhapen aq më shumë fat dhe të mira do ju ndjekin në vitin pasardhës.

Rrushi – Përdoreni rrushin në ndonjë ëmbëlsirë ose diçka tjetër. Ose hani 12 kokrra rrushi në mesnatë.

Ushqimet në formë unaze – Për të pasur një vit të plotë dhe të mbarë hani në mëngjes ushqime në formë unaze. Qofshin ato petulla apo diçka tjetër.

Perimet jeshile – Janë simbol i të pasurit lekë për vitin e ardhshëm. Prandaj miksojini dhe jini të lumtur me para vitin e ardhshëm.

Keku – Gatuaj kekun e preferuar me një monedhë brenda dhe ai që gjen monedhën do të jetë personi më me fat për vitin që vjen.

Peshku – Të gatuash një peshk të tërë në drekë është perfekte sepse peshku është simbol i prosperitetit dhe progresit.