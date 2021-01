Rama: Do të ndihmojmë edhe Kosovën me vaksina! Do të vaksinojmë bluzat e bardha të spitalit të Prishtinës

Numri një i Qeverisë, Edi Rama, u shpreh se nuk do t’i kthejmë shpinën Kosovës por do t’i dhurojnë një sasi për vaksinimin e bluzave të bardha të spitalit të Prishtinës. “E kemi kapërcyer hendekun që hapi mu në mes të Evropës, e papranueshme dhe e pamendueshme, vendimi i BE. Si njeri jam ndjerë i indinjuar dhe si evropian jam ndjerë i turpëruar, ndërsa si kryeministër jam ndjerë i motivuar, për të mos lejuar që shqiptarët të ndihen të përjashtuar nga mundësia për t’u mbrojtur bashkë me evropianët e tjerë.

I hymë detit në këmbë dhe ia dolëm të cekim pak tokë pa asnjë ndihmë nga BE, por ndryshe nga BE, ne nuk do t’i kthejmë shpinën Kosovës duke e lënë në ankthin dhe pritjen e nisjes së vaksinimit. Padyshim që nuk ia zgjidhim dot hallin, por nuk do t’jua lëmë pa qarë. Kosovës do t’i dhurojmë një sasi për vaksinimin e bluzave të bardha të spitalit të Prishtinës, në mënyrë që heronjtë e vijës së zjarrit atje të vaksinohen në të njëjtën kohë si heronjtë tanë të vijës së zjarrit. Pavarësisht se nuk e kemi të lehtë, ne shqiptarët s’duhet ta kemi mënyrë të jetuari, kthimin e shpinës”.