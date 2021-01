Covid-19/ Greqia rivendos masat shtrënguese pas festave, deri më 11 janar

Qeveria greke ka vendosur të shtrëngojë masat e kufizimit për pandeminë Covid-19, duke filluar nga sot e deri në 11 Janar.



Në mënyrë të veçantë, siç njoftoi zëdhënësi i qeverisë do të bëhet ndalimi në dyqane, funksionimi i librarive, parukerive, shërbimeve të kujdesit dhe aktivitetet e gjuetisë apo peshkimit

Ndalimi i udhëtimit rikthehet gjithashtu në orare më të rrepta, nga 21:00 në mbrëmje deri në 5:00 në mëngjes , me përjashtimin e vetëm të punonjësve të policisë dhe atyre që kanë nevojë për ndihmë mjekësore.

Kishat do të qëndrojnë të mbyllura për besimtarët. Siç përmendi zëdhënësi Petsas, masat merren me synimin e hapjes së shkollave më 11 janar.

Mediat greke shkruajnë se:

“- Shtrëngimi i masave për 3-10 Janar 2021 është një vendim i Kryeministrit dhe Qeverisë për arsye paraprake. Qëllimi nuk është të rëndojmë tablonë epidemiologjike nga relaksimi i pushimeve, në mënyrë që më 11 janar të hapen shkollat të të gjitha niveleve.

– Më 11 janar, së bashku me shkollat, rikthehet funksionimi i biznesve të mbyllura. Lidhur me kishat t, shërbesa e Epifanive do të kryhet brenda nga priftërinjtë, por pa besimtarë. Kishat pas 11 janarit 2021, do të mirëpresin përsëri besimtarët për shërbesat e së Dielës me rregullat që ishin të vlefshme në Krishtlindje dhe Vitin e Ri.

“Në fund të javës së 2-të të janarit, situata epidemiologjike në vend do të vlerësohet dhe bazuar në këtë vlerësim, do të ketë njoftime më të reja për sektorët e tjerë të veprimtarisë sociale dhe ekonomike”.