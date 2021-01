‘’Për shkak të lidhjes me…’’, Luana Vjollca tregon arsyen e udhëtimeve të shpeshta në Kosovë

Luana Vjollca është ndër moderatoret më të dashura për publikun. Ajo është një ndër personazhet më të komentuara të ekranit për pamjen e saj dhe jo vetëm. Herë pas here ka ardhur në vëmendje të medias edhe për jetën e saj private, të cilën moderatorja mundohet t’a mbajë sa më larg publikut.

Vjollca kishte përgatitur një surprizë të bukur për të gjithë fansat e saj natën e 1 janarit. Ajo ka zgjedhur të intervistojë veten, duke qënë se nuk pranon të dalë nëpër intervista.

“A je e dashuruar ti Luana?”- e pyti veten ajo, duke dhënë një përgjigje diplomatike.

“Po”, – pranoi fillimisht, por më pas vazhdoi: “Po besoj, ju e dini të gjithë me kë jam, pse duhet ta them prap, sa herë duhet ta them? E dini apo s’e dini? Jam e dashuruar me punën, me ty!

Por, nuk e ka lënë me kaq, pasi e ka pyetur fill pak kësaj se pse ajo lëviz shumë shpesh lart e poshtë nëpër Kosovë.

Por këtë pyetje Luana Vjollca nuk mund ta linte pa përgjigje.

“Në Kosovë udhëtoj shpesh për shkak të lidhjes time …”,- u shpreh këngëtarja Vjollca, teksa habiti publikun, por nuk e la me kaq pasi vazhdoi: “Për shkak të lidhjes time me Arbër Bytyqin!”