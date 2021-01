Dyshohet se ka mbërritur varianti i ri i Covid, mbyllet për një javë Greqia

Qeveria greke njoftoi të shtunën një mbyllje njëjavore të të gjitha bizneseve me pakicë që u lejuan të hapeshin gjatë pushimeve, si dhe mbylljen e të gjitha vendeve të besimit, për t’u përgatitur për rihapjen e shkollave, njoftoi Kathimerini.

Vendimi u mor nga Kryeministri Kyriakos Mitsotakis dhe nga qeveria për “shkaqe parandalimi”, për të shmangur një rritje të ngarkesës virale në mënyrë që shkollat e të gjitha niveleve të mund të rihapen më 11 janar, sipas zëdhënësit të qeverisë Stelios Petsas, i cili bëri njoftimin.

Pavarësisht nga një rënie e fundit e infeksioneve të reja, sistemi shëndetësor është ende nën presion nga numri i pacientëve që po kurohen.

Por, duhet thënë se Greqia sapo zbuloi 6 persona të ardhur nga Britania e Madhe me variantin e ri të koronavirusit, që është shumë infektiv. Vlen të përmendet se, siç transmetohet nga ANT1, se ky variant i ri u konstatua në mostrat e marra nga Instituti i Kërkimeve Bioteknologjike të Akademisë së Athinës.

Në fakt, sipas raportit, ka shumë të ngjarë që zbulimi i llojit të ri të koronavirusit që ka pësuar mutacion, e ka çuar qeverinë greke në vendimin për një bllokim më të rreptë në ditët e ardhshme, në mënyrë që të ndalojë çdo shpërndarje në shkallë të gjerë në vend.

Kufizimet nënkuptojnë që modeli “kliko dhe merr” – që klientët të marrin fizikisht mallin që kanë blerë në internet ose me telefon në hyrjet e dyqaneve – do të pezullohen, ndërsa parukierët, sallonet e thonjve dhe dyqanet e librave do të mbyllen. Peshkimi dhe gjuetia është gjithashtu e ndaluar.

Në të njëjtën kohë, Petsas tha se ora e kufizimit të natës do të kthehet në orën 21:00. deri në 5 të mëngjesit për një javë. Njerëzit që punojnë me turne natën janë të përjashtuar nga ora e ndalimit por duhet të jenë në gjendje të tregojnë një leje nga punëdhënësit e tyre nëse ndalet gjatë një kontrolli policor.

Masat zbatohen që nga e diela, 3 janar, duke filluar në 6 të mëngjesit dhe deri në 6 të mëngjesit të hënën që vjen më 11 janar, tha zëdhënësi i qeverisë.

Shitësit me pakicë dhe kishat do të lejohen të rihapen së bashku me shkollat në 11 janar, me të njëjtat rregulla të distancës shëndetësore dhe shoqërore që zbatoheshin para pushimeve, shtoi Petsas.

Partitë e opozitës kritikuan qeverinë dhe e akuzuan atë për dërgimin e sinjaleve kontradiktore për një popullsi të kujdesshme, që po vërtitet midis optimizmit dhe alarmit.

Ministri i Shtetit Giorgos Gerapetritis, një ndihmës i ngushtë i Mitsotakis, kishte lënë të kuptohet qartë për vendosjen e përkohshme të një bllokimi më të rreptë në një intervistë me Kathimerini, botuar të shtunën.

“Ne nuk do të hezitojmë të marrim vendime të vështira, të sakrifikojmë ndonjë aktivitet tjetër ekonomik ose shoqëror ose të kufizohemi më tej në mënyrë që t’i japim përparësi kthimit të sigurt të studentëve në klasa,” tha ai.

Ministri i shtetit përmendi gjithashtu një vendim të fundit nga Këshilli i Shtetit, gjykata më e lartë administrative e vendit, duke thënë se kërkesa që studentët të vaksinohen para se të ndjekin shkollën është në përputhje me Kushtetutën Greke.

Kjo do të ndodhë kur vaksinat t’u vihen në dispozicion studentëve, diçka që nuk është planifikuar të ndodhë para qershorit, përveçse nëse qeveria i ndryshon planet që ka bërë.