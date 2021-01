Horoskopi për ditën e sotme, 4 janar 2021

Dashi

E hëna do të jetë një ditë interesante, që përputhet me këtë periudhë të rëndësishme të rimëkëmbjes. Ju keni një qiell shumë bujar në krah dhe dëshira për shpengim nuk mungon. Për më tepër, Mërkuri i së Premtes do të jetë përsëri i favorshëm: nëse keni një projekt në mendje, përvishni mëngët dhe merruni me punë.

Demi

Një situatë ekonomike ose ligjore do të duhet të rregullohet. Kur jupiteri është në aspektin e kundërt, duhet t’i kushtoni vëmendje çështjeve financiare dhe ligjore, të përpiqeni të sqaroni se çfarë nuk është zgjidhur ende. Kushdo që tërheq zvarrë problemet e punës, herë a vonë do të përpiqet të merret me to.

Binjakët

E hëna me jupiterin dhe Saturnin në një aspekt të favorshëm bën që të filloni një periudhë më fatlume. Qielli do të bëhet veçanërisht premtues për disa shenja, përfshirë tuajën, dhe do të bëhet gjithnjë e më e mundur për të përmirësuar jetën e dikujt. Yjet janë shumë të rëndësishëm për ata që duan të kryejnë projekte të reja pune, por edhe dashuri.

Gaforrja

Sipas parashikimeve astrologjike mund të pushtoheni nga disa pasiguri. Janari mund t’ju ​​shkaktojë disa probleme në dashuri, por mbani në mend se Saturni nuk është më kundër jush. Të gjitha vështirësitë, tensionet e grumbulluara në dy vitet e fundit mund të zgjidhen duke u përpjekur të mbajnë një qëndrim më pozitiv. Kushdo që ka pak shqetësime në shtëpi do të rrezikojë të merret me grindje të tjera të vogla. Mundohuni të sqaroni dashurinë.

Luani

Do të duhet të përpiqeni të zgjidhni disa probleme të punës dhe parave. Në mes të javës, Mërkuri do të kthehet kundër: mund të lindin vështirësi të reja!

Këto janë ditë mjaft të komplikuara. Dikush mund të ketë gjithashtu tensione në marrëdhëniet me të tjerët, me miqtë dhe të njohurit. Do të jetë e rëndësishme të sqarohen shumë çështje. Jini të kujdesshëm, sepse mund të tundoheni të merrni një qëndrim paksa të shkëputur si mbrojtje!

Virgjëresha

Do të jetë një ditë shumë emocionuese. Në realitet, i gjithë janari do të jetë, falë Marsit të favorshëm dhe shumë shpejt Venusit gjithashtu! Tani e tutje ju do të keni një kapacitet të madh për veprim, që do të shfaqet edhe gjatë jetës tuaj të përditshme. Në fund të fundit, në vitin 2020 e keni provuar veten në kapërcimin e të gjitha vështirësive që keni hasur dhe 2021 nuk do të jetë pak!

Peshorja

Do të jetë një ditë pak e trullosur, paksa e hutuar. Kohët e fundit është dashur të merreni me ngadalësime, mbase u është dashur të vini në dyshim tërë jetën tuaj dhe tani duhet të jeni më të qartë në vetvete. Duhet të fillosh nga e para, nuk është domosdoshmërisht e keqe.

Ndonjëherë është e nevojshme të pritet druri i ngordhur për të na lejuar të ndërtojmë një të ardhme më të lumtur. Pas disa ditësh Mërkuri do të bëhet i favorshëm dhe do t’u japë avantazhe projekteve të rëndësishme.

Akrepi

Të hënën do të duhet të merresh me Marsin në aspektin e kundërt. Kjo situatë mund të krijojë stres për ju, dhe nëse nuk i kushtoni vëmendje, do të bëheni shumë nervozë. Në ditët e ardhshme mund të keni edhe ndonjë shqetësim në trajtimin e të tjerëve dhe do t’ju duhet të vendosni edhe më shumë forcë dhe vendosmëri në projektet tuaja! Tani e tutje, do të duhet të përdorni shumë kujdes me paratë: pa shaka me Mërkurin, Jupiterin dhe Saturnin kundër!

Shigjetari

Do të fillojë një periudhë hakmarrjeje për ju, nga çdo pikëpamje, madje edhe në dashuri. Mbi të gjitha, ndjenjat janë shumë të rëndësishme në jetën tuaj, si dhe përjetoni emocione gjithnjë e më të forta. Shoku juaj i shpirtit duhet të jetë dikush gjithmonë në lëvizje. Mundohuni të menaxhoni më mirë emocionet tuaja dhe të përfshiheni!

Bricjapi

Do të keni energji të mirë, falë kalimit të Diellit në shenjën tuaj. Këto janë ditë të karakterizuara nga shumë ide, projekte të vlefshme dhe një frymë kritike dhe objektive, që ju ndihmon të shikoni të ardhmen me më shumë pjekuri. Dikush mund të jetë ndjerë kohët e fundit i tradhtuar nga një person i besuar dhe kjo e ka sjellë një tendosje. Do të jetë koha ta lini këtë episod të pakëndshëm pas dhe të vazhdoni përpara, edhe pse kjo kërkon disa përpjekje.

Ujori

Do të duhet të filloni të grumbulloni gjithë guximin që do të gjeni për të ndryshuar rrugën tuaj, për të revolucionarizuar jetën tuaj. Shumë ujorë tashmë janë duke kërkuar diçka të re, madje edhe në punë. Megjithatë, Urani në aspektin e kundërt, flet për rezistencë. Jo të gjithë do të jenë të gatshëm të ndryshojnë. Dije, në çdo rast, me Jupiterin në shenjë do të jetë pothuajse e pamundur të mbani jetën si më parë!

Peshqit

Të hënën do të duhet të filloni të rikuperoni ndjenjat autentike në dashuri. Dhjetori mund të ketë krijuar probleme për shumë marrëdhënie. Afërdita në një shenjë toke do të thotë një afrim i mundshëm, një pajtim për të gjitha çiftet që nuk kanë pasur marrëdhëniet e duhura.