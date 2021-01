Nis vaksinimi me AstraZeneca në Britani, 82-vjeçari merr dozën e parë

Pacienti me dializë Brian Pinker, 82 vjeç, është bërë personi i parë që vaksinohet me vaksinën e re Oxford / AstraZeneca Covid-19 në Britaninë e Madhe.

Pinker tha në një deklaratë të lëshuar nga NHS Anglia: “Unë jam shumë i kënaqur që po marr vaksinën Covid sot dhe me të vërtetë krenar që u shpik në Oksford. Infermierët, mjekët dhe stafi sot kanë qenë të shkëlqyer dhe tani me të vërtetë mund të pres të festoj përvjetorin e 48-të të martesës me gruan time Shirley më vonë këtë vit. ”

Sam Foster, zyrtari kryesor që i është besuar vaksinimi nga Oksford tha: “Ishte një privilegj i vërtetë të isha në gjendje të jepja vaksinën e parë të Oksfordit në spitalin Churchill këtu në Oksford, vetëm disa metra nga vendi ku u zhvillua.

Ne shpresojmë që të vaksinojmë shumë më tepër pacientë dhe personel shëndetësor me vaksinën e Oksfordit në javët e ardhshme, gjë që do të sjellë një ndryshim të madh për njerëzit që jetojnë në komunitete”.

Vaksina mbetet shpresa më e madhe për britanikët, që në javët e fundit janë duke u përballur me një shtim të numrit të infektimeve.

Të shtunën Mbretëria e Bashkuar shënoi shifrën rekord prej 57, 725 të infektuar në ditë. Të dhënat zyrtare tregojnë se për pesë ditë me radhë vendi ka regjistruar mbi 50 mijë të infektuar, pothuajse dyfishi i dy javëve më parë.