Almeda Abazi së shpejti nënë e një vajze, ja emri që ka zgjedhur

Modelja dhe aktorja shqiptare Almeda Abazi dhe aktori turk Tolgahan Sayisman njoftuan dy muaj më parë se do të bëhen prindër për herë të dytë, kësaj here me një vajzëAta publikuan disa foto të ëmbla në rrjete sociale, duke shkruar:

“Po vjen bebi numër dy. Mezi po presim të të takojmë!”Çifti ishte i ftuar së fundmi në një emision turk ku për herë të parë u shfaqën bashkë me Efehanin, djalin e tyre.E pyetur çfarë emri ka menduar për vajzën që do sjellë në jetë, Almeda nuk ngurroi ta zbulonte dhe tha se ka menduar dy tre emra, por i preferuari i saj është: Alina.