Kolegu i Kujtim Prodanit që u nda sot nga jeta në moshën 57-vjeçare pasi humbi betejën me Covid kujton premtimin që kantautori i kish bërë.Përmes një statusi të shkurtër në Facebook, Gjergj Leka shprehet se Prodani i kish premtuar që do iknin bashkë nga jeta pas të 70-ve dhe se me këtë ikje të parakohshme ia ka prerë krahët.

STATUSI I GJERGJ LEKËS

O Kujtim si keshtu….. E kishim lene te iknim pas shtatedhjetave, me mend ne koke e piano me vete…..Na preve krahet.