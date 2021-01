“Vaksinat antiCOVID mbërrijnë në shkurt”, Hoti: Synojmë vaksinimin e 20 mijë qytetarëve në ditë

Kryeministri i Kosovës Avdullah Hoti në një konferencë për mediat, ndë të tjera ka folur dhe për sigurimin e vaksinave antiCOVID për qytetarët.

Hoti ka thënë se është përgatitur strategjia e imunizimit në bazë të cilit përcaktohen qartë prioritetet e vaksinimit të qytetarëve me vaksinën antiCOVID.

“Ashtu si na vijnë sasitë e vaksinave do të kryhet vaksinimi i qytetarëve. Fillimisht mjekë dhe stafi tjetër shëndetësor, personat mbi moshën 65 vjeç, personat që kanë rrezikshmëri të lartë e cila përcaktohet nga lista e sëmundjeve”, tha Hoti.

Hoti shtoi se synojnë që brenda dite të vaksinohen 20 mijë qytetarë. “Kapaciteti ditor i institucioneve shëndetësore është ta vaksinohen rreth 20 mijë qytetarë brenda dite”, tha Hoti.

Kryeministri u shpreh se presin që vaksinat e para të arrijnë në shkurt dhe pastaj të shpërndahen sipas strategjisë së imunizimit. Hoti përmendi edhe sasinë e vaksinave që Kosova pritet të marrë.

“Dje janë konkretizuar marrëveshjet me Pfizer për 535 mijë vaksina, edhe me Austrinë për 600 mijë vaksina, si dhe me COVAX më herët janë kryer proceduar për 720 mijë vaksina”, tha Hoti.