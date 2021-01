Hëna e re e janarit do të sjellë ndryshime të mëdha për këto katër shenja të horoskopit

Hënat e reja nënkuptojnë fillime të reja dhe hëna e re e janarit 2021 është vendosur të jetë jashtëzakonisht e fuqishme, duke pasur parasysh se është hëna kryesore e vitit kalendarik.

Premiera e hënës së re të 2021 arrin kulmin në natën e 12 janarit (ose menjëherë pas mesnatës së 13 janarit, nëse jeni në bregun lindor), dhe po i ofron çdo shenjë zodiakut mundësinë për të lidhur qëllimet e Vitit të Ri me ciklin hënor.

Sidoqoftë, për shenjat e zodiakut më të prekura nga hëna e re e janarit 2021 , ndryshimet që priten mund të jenë edhe më të rëndësishme.

Është një kohë e shkëlqyeshme për të vendosur qëllime që lidhen me stabilitetin financiar dhe punën – të gjithë do të jemi më të motivuar për të krijuar një plan të qëndrueshëm për ndërtim në të ardhmen.

Dielli dhe hëna në Bricjap lidhen edhe me planetin e fuqishëm Plutonin, duke na bërë edhe më të ndershëm në lidhje me arritjen e objektivave tona. Pothuajse asgjë nuk mund të pengoj rrugën tonë, kështu që merreni seriozisht atë që dëshironi.

Lexoni më poshtë për të zbuluar nëse jeni një nga shenjat e horoskopit, te të cilat hëna e re e janarit 2021 do të ndikojë më shumë:

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Viti 2021 po fillon me një rritje të madhe të fuqisë hënore në trajektoren tuaj të karrierës, prandaj bëhuni gati të bëni punën që duhet për të arritur në majë. Kjo hënë e re ju kërkon të filloni planifikimin seriozisht për të ardhmen tuaj.

Nëse nuk jeni të kënaqur me punën tuaj, merrni kohë për të rifreskuar rezymenë tuaj dhe filloni të vendosni me kujdes mendimet për mundësi të reja. Nëse tashmë jeni në një fushë që përputhet me dëshirën tuaj, merrni frenat për një projekt të ri që tregon aftësitë tuaja dhe bën një përshtypje të mirë për mbikëqyrësit tuaj.

Gaforrja (21 qershor – 22 korrik)

Gaforre, bëhuni gati për një fillim të ri në dashuri. Ndërtimi i një marrëdhënie të bazuar në besim, hapje dhe ekuilibër kërkon një punë të palodhur dhe një ndjenjë qartësie – do të thotë se është koha të merreni seriozisht me atë që dëshironi nga një partneritet.