Nga sot deri më 21 janar, Izraeli në bllokim total për shkak të Covid-19

Nga sot në mesnatë deri më 21 janar, Izraeli do të hyjë, siç u vendos nga qeveria, në bllokim total ndërsa infeksionet e reja mbeten të larta dhe fushata e vaksinimit nuk ndalet.

Të gjitha aktivitetet e prodhimit jothelbësor, shkollat ​​(përveç disa rasteve specifike), aktivitetet komerciale joprimare, të gjitha vendet rekreative dhe madje edhe vendet e adhurimit do të mbyllen.

Gjithashtu nuk do të jetë e mundur të largoheni më shumë se një kilometër nga shtëpia, përveç se të shkoni për t’u vaksinuar ose të shkoni në shtëpinë e dikujt tjetër, ndërsa transporti publik do të funksionojë me 50%.

Ndalohet gjithashtu mbledhja e më shumë se 5 personave brenda dhe 10 jashtë (me disa përjashtime). Vetëm ata që blenë një biletë fluturimi përpara se bllokimi të hynte në fuqi mund të largohen nga vendi. Deri dje, rreth 1,6 milionë persona janë vaksinuar me dozën e parë.