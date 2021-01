Nuk po i rikthehej shija dhe nuhatja pas infektimit me Covid, Eni Koçi tregon “recetën sekrete” që i solli normalitetin e shqisave

Këngëtarja e njohur, Eni Koçi e ka kaluar prej disa muajsh koronavirusin.

Mirëpo duket se poblemet më të mëdha ajo po i kalon pas infektimit. Këngëtarja ka treguar se pavarësisht se kanë kaluar 5 muaj nga koha kur ka rënë në kontakt me Covid-19, ende nuk i është kthyer shija e as nuhatja.

“Nëse ndonjëri prej jush e ka kaluar covid-in, ju lutem më tregoni a ju është kthyer shija dhe nuhatja. Kam 5 muaj që pres të më kthehet dhe asgjë. E vetmja gjë që ndjej është një shije tmerrësisht e keqe e ndonjë ushqimi”, ka treguar këngëtarja përmes një postimi në ‘Instastory’.

Më tej, këngëtarja ka ndarë në InstaStory dhe “recetën sekrete” që ka mësuar, me shpresë se do t’i rikthejë shijen. Ajo ka lyer portokallin me sheqer kaf, ndërsa krahas fotos shkruan:

“S’e di a e kam bërë saktë këtë portokallin me sheqer kaf, por uroj që të më ndihmojë në kthimin e shijes.”