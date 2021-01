Rama nesër në Athinë, takim me Mitsotakis dhe Dendias

Numri një i Qeverisë, Edi Rama do të vizitojë Greqinë menjëherë pas Turqisë. Mësohet se Rama do të ketë nesër një vizitë zyrtare në Athinë ku pritet të takohet me kryeministrin grek Kyriakos Mitsotakis dhe Ministrin e Jashtëm të Greqisë, Nikos Dendias.

Nuk dihet ende se cilat do të jenë temat e takimeve, por çështja e detit dhe marrëdhëniet mes dy vendeve tona apo Turqisë duket se do të jenë pjesë e bisedimeve.

Kjo është hera e dytë që kryeministri Edi Rama shkon në Athinë menjëherë pas vizitës në Turqi.