Elvana Gjata zbulon ç’do ishte bërë po të mos ishte këngëtare

Koreografi i njohur, Albi Nako ishte së fundmi i ftuar në “Wake up”. Ndër të tjera, koreografi u ndal dhe te këngëtarja e njohur Elvana Gjata, për të cilën tha se do të ishte një super kërcimtare.

Këtë pjesë nga intervista e tij, këngëtarja e ka shpërndarë në ‘’Instagram’’ duke e falenderuar. Baëshkangjitur, Elvana ka shkruar se në fakt po të mos ishte këngëtare, do ishte bërë kuzhiniere e shkëlqyer, duke zbuluar kështu një tjetër talent të saj.

“Faleminderit Albi! Nëse nuk do kisha qenë këngëtare to të kisha qenë një shefe kuzhine e shkëlqyer, po të them. Suksese, mjeshtër!”, ka shkruar ajo.