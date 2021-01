Rama zbulon detaje nga takimi me kryeministrin grek: Bëmë bilancin e situatës së Covidit

Kryeministri Edi Rama ka treguar detaje nga takimi që zhvilloi sot me homologun e tij grek Mitsotakis. Me anë të një postimi në “Tëitter”, Rama theksoi se në fokus të bisedës së tyre ishte situata me Covidin apo dhe marrëdhëniet mes dy vendeve.

“Falenderues për shijen e shkëlqyer të mikpritjes në shtëpinë e kryeministrit Mitsotakis, ku bëmë një bilanc të situatës me Covidin, marrëdhënies mes dy vendeve tona dhe problematikave rajonale! Vullnet i plotë për ta zhvilluar bashkarisht më tej këtë marrëdhënie strategjike”, shkruan Rama.