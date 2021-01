Varianti i ri i Covid-19, OBSH thirrje vendeve europiane: Merrni masa më të ashpra për të frenuar përhapjen e virusit

Organizata Botërore e Shëndetësisë u ka bërë thirrje vendeve evropiane të marrin masa për të frenuar variantin e ri të koronavirusit që u zbulua për herë të parë në Mbretërinë e Bashkuar.

Drejtori i OBSH-së në Evropë, Hans Kluge tha se duheshin masa më të ashpra për të “rrafshuar vijën e pjerrët vertikale” të rasteve në rritje në disa vende. Ai shtoi se 22 vende evropiane tani kanë raste të këtij varianti, ndërsa situatën e cilësoi si alarmante.

Ekspertët e shëndetit thonë se varianti është më ngjitës sesa llojet e mëparshme, por jo domosdoshmërish më i rrezikshëm.

Ata gjithashtu kanë minimizuar mundësinë që vaksinat të mos jenë efektive ndaj variantit. Në Europë, vendet me numrin më të madh të të infektuarve janë: Mbretëria e Bashkuar me 2.8 milionë, Franca me 2.7 milionë dhe Italia me 2.2 milionë.

Mbretëria e Bashkuar raporton numrin më të lartë të viktimave: mbi 78,000. Sipas OBSH-së, mbi 230 milionë njerëz në Europë jetojnë në kufizime të rrepta kombëtare.

Sipas të dhënave, mbi 88 milionë persona janë infektuar në të gjithë botën, mbi 1.8 milion viktima dhe mbi 49 milionë persona janë rikuperuar.