Komentuesit e pyesin për darkën e ministrave në Dubai, Rama: Darkë pune e paguar nga pala pritëse!

Kryeministri Edi Rama i eshte përgjigjur komentuesve në Facebook-un e tij në lidhje me darkën e ministrave të kabinetit në një restorant të shtrenjtë në Dubai.

Rama thekson se ishte një darkë pune dhe se shpenzimet janë paguar nga pala pritëse, ndersa thekson se ministrat kanë shkuar për të sjellë investime në Shqipëri.

Komenti: Ne dubai pelsasin karkalecat ju mbetshin ne fyt ne lene se nuk na japin gje po me mbyllin edhe at lokal te vogel qe mbaj familjen ku te mbytem jemi ne meshir te fatit si ata femit jetima plus cfar me vjen keq jan disa servila ketu per cdo gje thojn bravo mua sme plas a luli as mona ne thjesht duam te jetojm.

Rama: mos u mbyt ne portalet e atyre qe vetem hedhin helm, po informohu dhe do ta mesosh qe ne Dubai ka shkuar nje grup i madh me perfaqesues te qeverise, pushtetit vendor, mediave, me ftese nga pala pritese dhe s’kane shkuar per karkaleca po per te sjelle investime ne Shqiperi, nderkohe qe tere shpenzimet mbulohen prej mikpritesve, keshtu qe kjo qe thua s’ka asnje lidhje, ndersa lokalin e vogel nuk besoj te ta mbylle qeveria, se qeveria nuk mbyll lokale dhe ty nuk te ka lene jetim, sepse kush ka lokal te vogel i jane hequr taksat e qeverise dhe i jane bere ZERO!