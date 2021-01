Paloka ironi me Ramën: Nesër do çpojë disa militantë me shpresë që të harrohet darka e luksit në Dubai

Pas lajmit të dhënë sot nga kryeministri Rama se nesër nis vaksinimi në Shqipëri, ka reaguar edhe nënkryetari i PD, Edi Paloka.

Me anë të një postimi në Facebook, Paloka ironizon Ramën, duke u shprehur se nesër do të çpojë disa militantë në stadium me shpresën që të harrohet sa më parë darka e luksit në Dubai.

STATUSI I PALOKES

Neser vaksina antiNusret…

Do çpoje me gjilpera disa militante ne stadium , me shpresen se efekti do jete tek pjesa tjeter e shqiptareve; te harroet sa me pare darka ne Dubai!