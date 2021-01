Një tjetër person është shoqëruar si autor i dyshuar i grabitjes së kambistit në Korçë. Burime konfidenciale për gazetaren Lorena Kodra bëjnë me dije se tashmë personi është shoqëruar pikërisht për këtë ngjarje.

Nga ana tjetër një prej autorëve u ndalua në flagrancë pasi u përplas fizikisht me kambistin Shefqet Muço. Dy autorët e tjerë u larguan me automjet bashkë me sasinë e parave që vodhën, dhe një prej këtyre dyshohet se tashmë është shoqëruar.