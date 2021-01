Rama mbyll me batutë konferencën: Të shkoj të jap amanetet e fundit, se nuk i dihet si shkon vaksina

Kryeministri Edi Rama teksa foli për nisjen e vaksinimit pasditen e sotme në orën 15:00, e mbylli fjalën e tij me një batutë. Rama iu kërkoi gazetarëve të mbyllë konferencën, pasi duhet të shkojë të japë amanetet e fundit, se nuk i dihet si mund t’i shkojë vaksina.

“Tani ta mbyllim, të shkoj të jap edhe unë amanetet e fundit, se nuk i dihet si shkon vaksina, se na mbajtët shumë gjatë këtu. Janë dhe ata që thonë se po e bëre vaksinën vdes në vend. Në orën 15:00, këtu jemi prapë”, tha Rama.

Ndërkohë, i pyetur nëse do të penalizohen mjekët apo infermierët, që refuzojnë të bëjnë vaksinën, Rama u përgjigj se “Vaksina nuk është e detyrueshme. Askush nuk penalizohet, nëse nuk do të vaksinohet. Mjekët dhe infermierët nuk kanë për të refuzuar, sepse e dinë që kjo nuk është lojë dhe nuk kanë dyshim se Bill Gates po futet t’iu marrë me chip formulat se si ata shpëtojnë njerëzit. Unë si Edi Rama nuk do doja t’i zija radhën askujt për vaksinën, por pikërisht se vaksina është e nevojshme, duke parë edhe cfarë kanë bërë kolegë të mitë në vendet e tjera, do jem sot këtu për ta bërë.

Di që do jetë profesoresha Najada Çomo, profesor Tritan Kalo. Unë gjithmonë që respektoj gratë, kështu që profesoreshë Najada duhet ta bëjë e para, mes ne burrave do të gjendet gjuha e përbashkët”.