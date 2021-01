Rama: Sot hyjmë në fazën e largimit të COVID-19

Pasditen e sotme do të nisë procesi i vaksinimit me Pfizer për Shqipërinë. Kryeministri Edi Rama bën me dije me anë të një postimi në rrjetin social “Facebook” se tashmë me vaksinën anti-covid pritet që lufta me armikun e padukshëm të shkojë drejt fundit.

Statusi:

MIRËMËNGJES

dhe pak orë nga nisja e fushatës së vaksinimit #ShqipëriaBuzëqesh duke ju marrë pak minuta nga koha juaj, për të hedhur vështrimin pas në orët, minutat, ditët, javët e muajt e jashtëzakonshëm të luftës me Armikun e Padukshëm, e cila sot hyn në fazën e ofensivës së madhe për largimin e tij përfundimtar nga jeta jonë, ju uroj një javë të mbarë”.

Vaksinimi ashtu siç është thënë dhe më herët do të nisë në ambientet e stadiumit Air Albania, ndërsa nuk dihet se kush do të jetë personi i parë që do të marrë dozën e Pfizer.