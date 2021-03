“Një civil i skeduar goditi personat që më shoqëronin”, Meta flet për përplasjen te zyrat e FRD: Nuk durova dot më, m’u kujtuan…

Presidenti Ilir Meta foli për përplasjen me Policinë Bashkiake te zyrat e Frymës së Re Demokratike, ku u përfshi edhe vetë.

I ftuar në emisionin “Çim Peka Live”, Kreu i Shtetit tha se ka qenë në takim me ambasadorët, kur kreu i FRD, Sali Shehu, e ka njoftuar për tensionin te zyrat e tij.

Meta theksoi se në momentin që ka mbërritur atje “një civil, që është i skeduar, godet drejtuesin e FRD të Tiranës dhe përplaset edhe me personat që më shoqëronin mua”.

“Së pari nuk ka pse të ketë inskenim poltik. Nuk kam provokuar asnjë tension në selinë e FRD, as unë, as drejtuesit e FRD aty, as personat që ishin me mua. Personi më i afërt që ishte me mua ishte z Panariti, sepse kishim lënë një takim me të në zonën e Dajtit, ku do të diskutonim problemet e agrobiznesit me disa miq. Gjatë kohës që kam patur takime me ambasadorë në Presidencë, sepse kisha shumë takime kredenciale çdo gjysmë ore, kam marrë mesazhe nga z. Shehu.

Shehu më kishte marrë disa herë dhe nuk isha kthyer përgjigje.

Duke qenë se isha i paqartë mora zëdhënësin dhe i kam thënë që merru bashkë me këshilltarin ligjor sepse kishte një tension midis Z. Shehu dhe bashkisë. Kur unë isha në Bulevard duke ikur për nga Ministria e Jashtme më ka marrë Z. Shehu dhe i them çfarë po ndodh.

Tha që duan të më nxjerrin me dhunë nga selia, na ka hequr dritat, ujin.

Po, pse-e pyeta.

Sepse kemi bërë koalicion me PD,-më tha.

Po mirë,- i thashë po vi. Madje unë isha me një makinë të thjeshtë, sepse thashë që po shkoja në në një drekë miqësore.

Pashë aty që kishte tension. I thashë hajde ngjitemi lart. Pati një përpjekje për të penguar mua, nuk pati ndonjë përpjekje të drejtëpërdrejtë.

Kur ne ngjitemi lart me Z. Shehu dhe Panariti, një person i cili aty është civil, është i skeduar, godet drejtuesin e FRD të Tiranës dhe përplaset edhe me personat që më shoqëronin mua.

Dhe me një fjalor ordiner bërtet edhe atyre që ishin me uniformë që të na ndalonin.

Dhe aty nuk durova më. Sepse mu kujtuan ata banorët e Astirit, nënat e Bregut të Lumit që u hodhën gaz për ti nxjerrë me dhunë nga banesat, ata të Shkozës, dhe aty më kapi edhe mua dallga. Që mië që ishte Panariti që më qetësor dhe nuk ishte Tedi Blushi”, tha Presidenti Meta.