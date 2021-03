Babai i infektuar me Covid-19, Cakaj apel qytetarëve: Kemi nevojë urgjente për gjak

Ish-ministri i Jashtëm, Gent Cakaj u ka bërë apel qytetarëve me anë të një postimi në rrjetet sociale që ta ndihmojnë, pasi babai i tij i infektuar me Covid-19 ka nevojë për gjak me antitrupa.

Cakaj bën apel për ndihmë të gjithë qytetarëve që mund të kenë kaluar Covid-19 për plazmë të gjakur për grupin A pozitiv, ndërsa shton se gjaku duhet të përmbajë mbi 50 antitrupa.

Postimi i plotë:

Të nderuar miq,

I shtrenguar nga beteja me COVID-19, detyrohem të ju kërkojë ndihmë personale për të siguruar me urgjencë plazmë të gjakut për grupin A pozitiv, për babain tim, Shkelzen Cakaj.

Gjaku duhet të përmban mbi 50 antitrupa!

Ndihmuesit e mundshëm duhet të lajmërohen sa më parë në Qendrën e Transfuzionit të Gjakut në QKUK, në emër të babait tim, Shkelzen Cakaj.

Po ashtu, të gjithë ata që kanë mundësi mund të na kontaktojnë drejtëpërdrejtë edhe në këtë numër telefoni: +38345101998!

Ju falemnderoj përultësisht dhe Zoti ju bekoftë!

Sinqerisht,

Genti