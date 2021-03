Bashës i del përpara kushëriri i Ramës në Vlorë: Asnjë nga fisi nuk e voton më, na mori pronat, më hoqi nga puna

Kreu i PD Lulzim Basha është përballur me indinjatën e një qytetari në Vlorë, i cili tha se ishte kushëri me kryeministrin Edi Rama duke iu ankuar për të.

“O vlla të uroj shëndet, ne do fitojmë. Unë jam kushëriri i Edi Ramës, më maskarai që ka Shqipëria. Na mori pronat, më hoqi nga puna mua, familjen time, ia dha oligarkëve të tij.

O Lulzim nuk të gënjen vllai. Më pruri forcat sikur isha më krimineli i Shqipërisë. Asnjë nga fisi nuk e voton më Edi Ramën. Nga të gjithë fisi i mamasë sime, asnjëri.

Nëna ime dhe nëna e tij kushërira, mua të parin ma prishi. As nuk kam vjedhur, as jam marrë me dorë, as nuk jam marrë me asgjë”, tha qytetari.

Basha iu përgjigj se “familja e tij janë oligarkët, familja ime jeni ju”.