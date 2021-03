“Çmenduria” nga Emiratet e Bashkuara Arabe, dronë për të “mbjellë” shi

Dronë që fluturojnë në re, duke u dhënë atyre goditje elektrike për të shkaktuar prodhimin e shiut do të testohen në Emiratet e Bashkuara Arabe.

Vendi tashmë përdor teknologjinë e mbjelljes së reve, duke hedhur kripë për të inkurajuar reshjet.

Por me reshje mesatare me vetëm 100 mm në vit, vendi dëshiron të gjenerojë më shumë shira.

Në vitin 2017, qeveria siguroi 15 milion $ për nëntë projekte të ndryshme për rritjen e shiut. Shkencëtarët në Universitetin e Reading po drejtojnë njërën prej tyre.

Projekti synon të ndryshojë ekuilibrin e ngarkesës elektrike në pikat e reve, shpjegoi Prof Maarten Ambaum, i cili punon për projektin.

“Reshjet po reduktohen në mënyrë drastike në [Emiratet e Bashkuara Arabe] dhe qëllimi i kësaj është të përpiqemi të ndihmojmë me reshjet e shiut,” i tha ai BBC.

Vendi, megjithatë, “ka shumë re”, kështu që plani është të bindni pikat e ujit në to të shkrihen dhe të bien.

“Kur pikat të bashkohen dhe të jenë mjaft të mëdha, ato do të bien si shi”.

Alya Al-Mazroui, drejtori i programit kërkimor-shkencor në Emiratet e Bashkuara Arabe, i tha Arab News: “Të pajisur me një ngarkesë të instrumenteve të emetimit të ngarkesës elektrike dhe sensorë të personalizuar, këto dronë do të fluturojnë në lartësi të ulëta dhe do të dërgojnë një ngarkesë elektrike në ajër. Molekulat do inkurajojnë reshjet“.