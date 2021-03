“Ëndrra e çdo vajze”, Fjolla Morina merr propozimin fantastik për martesë në Maldive

Fjolla Morina prej 2 muajsh është në kërkim nga policia shqiptare, por kjo nuk e ka penguar në asnjë moment që të shijojë jetën e saj. Së fundmi ajo ka qenë me pushime në Dubai me partnerin, i cili sot e ka surprizuar Fjollën në mënyrën më të bukur të mundshme.

Ata kanë udhëtuar drejt ishujve Maldive me njëri-tjetrin dhe në vendin magjik ai i ka bërë një super propozim për martesë. Ka qenë Fjolla ajo që ka ndarë me ndjekësit në rrjete sociale foto e video nga ky moment special në jetën e saj.

Fisniku duket se e ka menduar gjatë propozimin, sepse është një ndër më të bukurit që kemi parë deri më sot. Në një pishinë është shkruar me petale trëndafili të kuq “Fjolla të dua! A do martohesh me mua?”. Pasi e ka marrë Fjollën për dore për t’i zbuluar surprizën, Fisniku i është ulur në gjunjë këngëtares me një unazë diamanti për t’i propozuar. Sigurisht ajo nuk i ka rezistuar një propozimi të tillë dhe menjëherë ka pranuar.

“Dhe unë thashë ‘PO’. Zyrtarisht të martuar”, ka shkruar Fjolla përkrah postimeve.