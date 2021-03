Jona Spahiu rrëfen momentet e fundit me të atin: Mjekët thanë se ishte një helmim i thjeshtë, por e dija…

Moderatorja Jona Spahiu ka humbur babanë e saj vite më parë dhe ajo ka treguar se ky ka qenë një nga momentet më të vështira të jetës për të.

E ftuar në emisionin “E ardhmja është vjazë”, Jona ka treguar se të atin e ka humbur kur ka qenë vetëm 18 vjeçe.

Moderatorja tregoi se i ati është ndarë nga jeta për shkak të një ishemie të dytë, ndërsa një episod i ngjashëm i kishte ndodhur 2 vite më parë, gjë që nuk e kishte ndaluar të ringrihej.

“Mjekët e urgjencës thanë se ishte një helmim i thjeshtë, por unë e dija që diçka nuk shkonte dhe kam shkuar në neurologë të ndryshëm, për ta marrë njërin në shtëpi. Unë me këmbëngulje e mora doktorin vetë, me taksi, dhe ai me një cinizëm që nuk e kam kuptuar kurrë, na tha që gjithçka do të shkojë mirë, për një njeri që të nesërmen vdiq”, rrëfeu Jona.