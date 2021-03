Rama: Së shpejti vjen një sasi e konsiderueshme vaksinash, nisim me moshat mbi 60 vjeç

Kryeministri Edi Rama ka folur nga Shkodra për procesin e vaksinimit, teksa u shpreh se shumë shpejt do të vijë një sasi e konsiderueshme vaksinash anti-Covid.

Rama shtoi se me ardhjen e kësaj sasie vaksinash do të nisë vaksinimi te moshat mbi 60 vjeç, për t’u vijuar edhe me ata nën këtë moshë.

“E rendesishme eshte qe te rrisim intesitetin, te vaksinojme dhe te ulim hallkat e zinxhirit te infektimeve dhe te lehtesojme sezonin turistik si fillim. Besoj qe do kemi menne fund lajme te tjera te mira dhe do kemi ne disponim sasi te konsiderueshme vaksinash per tu shtrite shume fort pertej ketyre kategorive per te marre mbare gjithe kategorine tek mosha mbi 60 dhe pastaj per te vazhduar nen 60 me ate objekyiv qe thashë”, tha Rama.