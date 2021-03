Dokumenti/ Largohet nga detyra drejtori i Doganës Tiranë, ja kush e zë vendin e tij

Juljan Mehaj, nuk do të jetë më kryetar i Degës Doganore Tiranë. Me një urdhër që mban datën e sotme të Drejtorit të Përgjithshëm të Doganave Genti Gazheli, Mehaj transferohet me detyrë Drejtor Drejtoria, Drejtoria e Kontrolleve të Akcizës dhe Pas zhdoganimit (Aposteriori), pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave.

Lëvizja vjen kur ka mbetur pak më shumë se një muaj nga data e zgjedhjeve, ndërkohë që arsyeja mësohet se është mosrealizimi i planit të të ardhurave për muajin shkurt, i cili ka rezultuar në 95 për qind. Vendin e Mehajt e zë Petrit Koçiaj, i cili është emëruar Kryetar i Degës Doganore Tiranë.