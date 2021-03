Basha pas takimeve në Berat: Ndryshimi do vendoset me votë më 25 prill

Lulzim Basha, kreu i PD ka komentuar takimet e sotme në Berat teksa thotë për qytetarët se me entuziazëm po presin ndryshimin që po vjen.

Basha ka theksuar se këto zgjedhje nuk janë as për të e sa për Ramën, por për shqiptarët.

Ai thekson ndërkohë që beratasit janë të bindur se koha e Ramës ka kaluar, dhe se ndryshimi do të vendoset me votë më 25 prill.

STATUSI NGA LULZIM BASHA

Sot në Berat ku takova dhe bisedova me qindra qytetarë, sipërmarrës, të rinj e të reja, gra e burra entuziastë për ndryshimin që po vjen.

Beratasit janë të bindur tashmë se koha e Ramës ka kaluar. Në 8 vite ai vetëm e rrënoi Shqipërinë. Berati si e gjithë Shqipëria pret me padurim ndryshimin e madh. Ndryshim që do të vendoset më 25 prill me votën e shqiptarëve. Këto zgjedhje nuk janë për Ramën apo për mua.

Këto zgjedhje janë për shqiptarët!

Më 25 prill, Rama humb dhe Shqipëria fiton! #SHQIPERIAFITON