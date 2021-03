“Ne jemi një dhe kështu do vazhdojmë deri në fund”, para bluzave të bardha të Kosovës, Rama i kthehet Vuçiç: Ai shoku në Beograd le të publikojë harta dhe…

Numri një i Qeverisë, Edi Rama u shpreh se Kosova dhe Shqipëria janë një, duke i kthyer kështu një përgjigje të fortë Presidentit të Serbisë Aleksandër Vuçiç.

Rama përsëriit nga Kukësi, ku po vaksinohen kundër COVID-19 bluzat e bardha të Kosovës me dozat dhuratë nga Shqipëria, se “ai shoku le të publikojë harta dhe të lozë në facebook” por “ne jemi një dhe kështu do vazhdojmë deri në fund”.

“Mirë se keni ardhur dhe më vjen shumë mirë. Ne kemi filluar me 500. Në fakt Blerimi më mori në telefon më tha t’i bëjmë 200. I thashë sa duhen, 500. Ne nuk do t’u lëmë në asnjë mënyrë vetëm atje sepse në fund të fundit jemi një. Edhe fakti që bëhet në Kukës lidhet me atë që kompanitë nuk lejojnë nxjerrjen e dozave jashtë. Kukësi është dhe i Shqipërisë dhe i Kosovës. Qëlloi të nesërmen e asaj hartës së leshit, por është më mirë kështu. Ai shoku në Beograd le të publikojë harta dhe të lozë në facebook, ne jemi një dhe kështu do vazhdojmë deri në fund. Me shëndet”, deklaroi Rama.