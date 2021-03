Një biçikletë e veshur me logon e 100-vjetorit të Tiranës kryeqytet – Surpriza në zyrën e kryebashkiakut Veliaj

Një biçikletë e veshur me logon e 100-vjetorit të Tiranës kryeqytet. Kjo ishte surpriza që u prezantua sot nga një i ri i talentuar që jeton në Itali, në ambientet e bashkisë së Tiranës.

“Edi Jareci është një i ri shqiptar që jeton e punon në Itali, në një nga kompanitë më të mira të prodhimit të biçikletave.

Për -vjetorin e Tiranës Kryeqytet ai solli një surprizë të veçantë – një biçikletë të veshur me logon e 100-vjetorit.

“Kjo është mënyra më e mirë për t’u kthyer në kryeqytetin ku unë kam lindur, jo me makinë, por me biçikletë”, më tha Edi.

Faleminderit mik i mirë i qytetit tënd!”, shkruan kryetari i bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj në Facebook.