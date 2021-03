“Një gjë ju them burrërisht, premtime me përralla që këtu do biem një aeroport…”, Vasili nxjerr deklaratat e Ramës në 2013 dhe 2021

Nënkryetari i LSI-së Petrit Vasili ka publikuar një video me deklarata të kryeministrit Edi Rama në dy kohë të ndryshme. Bëhet fjalë për një deklaratë në vitin 2013 kur PS nuk kishte ardhur ende në pushtet dhe një deklaratë të bërë ditët e fundit nga Rama.

“Çfarë karagjozi!!”, shkruan Vasili.

2013 – “Unë një gjë ju them burrërisht, premtime me përralla që këtu do biem një aeroport, këtu do ndërtojmë ca pishina…”.

2021: “Ambicia jonë është që të kemi në përfundim të mandatit të tretë 4 aeroporte në Shqipëri”, thotë Rama në video.