Rinisin vaksinimet masive me Astra Zeneca në Itali, në prill mbërrin vaksina e Johnson&Johnson. BE: Stop eksporteve nëse nuk respektohen kontratat

Pas dhënies të “OK” nga EMA, vaksinimi anti-Covid me Astrazeneca fillon përsëri me shpejtësi të plotë në Itali. Anulimet midis atyre që kishin të drejtë të rezervuar ishin “vetëm” midis 5 dhe 10%. Komisari për Emergjencat Francesco Paolo Figliuolo dhe kreu i Mbrojtjes Civile Fabrizio Curcio morën vaksinën e AstraZeneca. Gjenerali njoftoi se “nga mesi i prillit vaksina Johnson & Johnson do të mbërrijë në Itali, qëllimi është që të administrohen 500 mijë doza në ditë. Ndërkaq BE paralajmëron: “Ndaloni eksportet e AstraZeneca nëse nuk respekton kontratën”.

Vaksinat, mbi 780 mijë vaksinime në Lazio: 290 mijë janë mbi 80 vjeç

“Sot u kalua kuota e 780 mijë vaksinave të administruara. Tejkalohet kuota e 290 mijë vaksinave mbi 80 vjeç, të cilat përfaqësojnë mbi 85% të njerëzve të rezervuar mbi 80. Ne jemi rajoni që ka vaksinuar më shumë të moshuarit”, deklaroi këshilltari rajonal për shëndetësinë në Lazio, Alessio D’Amato. Ka rreth 28,000 vaksina për njerëzit delikatë.

Emilia-Romagna, kulmi i pacientëve të pranuar në kujdes intensiv, mbi 400

Për herë të parë që nga fillimi i pandemisë, numri i njerëzve të shtruar në kujdes intensiv për Covid ka kaluar 400: në Emilia-Romagna janë 401, 15 më shumë se të premten. 53% e 760 vendeve në dispozicion në spitalet e Rajonit janë të zëna. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, pragu kritik është 30%. Në 24 orët e fundit rastet e reja janë 2,560 (1,120 asimptomatikë) dhe 47 të vdekur: mes tyre një 40-vjeçar nga Piacenza dhe një 47-vjeçar nga Imola.

Lazio, certifikata e vaksinimit e disponueshme nga sot

“Për certifikatën e vaksinimit, Lazio është rajoni i parë që mbush të dhënat elektronike shëndetësore të përdoruesit individual gjithashtu me këtë certifikatë shëndetësore ku ka të dhëna personale, administrimi i dozës së parë dhe të dytë, lloji i vaksinës dhe numri i serisë së vaksinës”. Këtë e deklaroi këshilltari rajonal për shëndetësinë Alessio D’Amato.

AstraZeneca, në Danimarkë një i vdekur dhe një person rëndë pas vaksinës

Autoritetet daneze kanë njoftuar se një person ka vdekur dhe një tjetër është në gjendje të rëndë, me trombozë dhe hemorragji cerebrale, disa ditë pas marrjes së vaksinës anti-Covid AstraZeneca. Kjo është raportuar nga agjencia Reuters. Të dy, anëtarë të stafit të spitalit të Kopenhagënt, kishin marrë vaksinën më pak se 14 ditë para se të sëmureshin. Agjencia Daneze e Barnave konfirmoi se kishte marrë dy raporte “serioze”, pa dhënë detaje të mëtejshme. Në Danimarkë, përdorimi i vaksinës AstraZeneca është pezulluar që nga 11 Marsi.

Zingaretti: “Marrëveshje me Institutin Spallanzani për të provuar Sputnik”

“Pas pak ditësh do të nënshkruhet një marrëveshje e parë me institutin Spallanzani për një eksperimentim shkencor me vaksinën Sputnik, në pritje padyshim të autorizimit zyrtar të EMA-s lidhur me studimin mbi variantet”. Kjo u njoftua nga Presidenti i Rajonit, Nicola Zingaretti, gjatë një vizite në qendrën e vaksinimit të Auditoriumit.

Figliuolo: “J&J nga mesi i prillit, objektivi 500 mijë doza në ditë”

“Dozat e vaksinës Johnson & Johnson do të mbërrijnë në Itali në gjysmën e dytë të Prillit dhe në atë periudhë qëllimi është që të administrohen 500 mijë doza në ditë”. Kjo u raportua nga komisioneri për urgjencën Covid, Francesco Figliuolo, pasi mori dozën e parë të AstraZeneca.

Speranza: “Pediatrit do të vaksinojnë prindërit e fëmijëve delikatë”

“Pediatrit do të jenë gjithashtu në ballë të fushatës së vaksinimit, duke filluar me prindërit e fëmijëve më delikatë”. Kështu tha Ministri i Shëndetësisë së Italisë, Roberto Speranza, i cili mori pjesë në kongresin e Federatës Italiane të Pediatërve. “Afërsia është fjala kryesore për reformën e Shërbimit Shëndetësor Kombëtar. Në këtë këndvështrim, angazhimi i atyre që kujdesen për të vegjlit në territoret tona është thelbësor”, shkroi ministri në një postim në Facebook.

344 mijë doza të Moderna-s mbërrijnë në dy ditë

344 mijë doza të vaksinës Moderna do të mbërrijnë në Itali sot dhe nesër në qendrën ushtarake të Pratica di Mare. Vaksinat do të shpërndahen në qendrat e vaksinimit të Rajoneve të ndryshme. Kjo është ngarkesa më e madhe e vetme e furnizuar nga Moderna deri më tani.

Vaksinat, BE: ndaloni eksportet e AstraZeneca nëse nuk përputhet me kontratën

“Ne kemi mundësinë të ndalojmë një eksport të planifikuar. Ky është mesazhi për AstraZeneca: respektoni kontratën tuaj me Evropën përpara se të filloni të dërgoni në vendet e tjera”. Kjo u deklarua nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në një intervistë me grupin mediatik gjerman Funke.