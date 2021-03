‘Bën jetë se ke burrin me lekë’, Tea i kthehet ndjekësit: S’kam nevojë…

Dy ish-konkurrentët e “Për’puthen” Tea dhe Bearti janë një ndër çiftet më të komentuara në showbizz.

Tea është gjitmonë aktive në rrjetet sociale ku ndan me ndjekësit më shumë rreth përditshmërisë së saj. Madje ajo ka zhvilluar dhe një mini-intervistë me fansat e saj në “Instagram”. Një ndër ta i ka shkruar “Dite me zgjedh burrë ti, po bën jetë lali, ah burri me lekë”, referuar Beartit.

Mirëpo, Teas nuk i ka pëlqyer aspak kjo. “Shpesh ma thoni, e para: Nuk e kam burrë. E dyta: Gjeneroj mjaftueshëm për veten time, s’ kam nevojë” ,shkruan ish-konkurrentja.

Së fundmi, Tea dhe Bearti kanë udhëtuar drejt Stambollit, Turqi ku po shijojnë disa ditë pushimi.

Së fundmi, Tea dhe Bearti kanë udhëtuar drejt Stambollit, Turqi ku po shijojnë disa ditë pushimi.