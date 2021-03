Manastirliu inspekton punimet në Spitalin e Kukësit: Puna vijon, pavarësisht pandemisë

Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale Ogerta Manastirliu, ka inspektuar punimet për rindërtimin e Spitalit dhe maternitetit të ri të Kukësit.

Manastirliu theksoi se pavarësisht situatës së vështirë të pandemisë, puna për transformimin e sistemit shëndetësor nuk ka ndalur.

“Jam e kënaqur që punimet po ecin me ritme të shpejta. Kemi finalizuar fazën e parë me ndërtimin e farmacisë së spitalit, administratës dhe është duke përfunduar urgjenca e re dhe sallat e kirurgjisë, që do të vihen në funksionim së shpejti dhe ndërkohë presim të finalizojmë projektin e rehabilitimit të plotë të spitalit të Kukësit dhe maternitetit të ri.

Puna jonë edhe në këtë vit të vështirë të pandemisë nuk ka ndalur për asnjë moment, nuk ka ndalur në drejtim të investimeve tona, të kantierit të shëndetësisë, nga Kukësi, në Lezhë, në Berat, në Durrës, në Tiranë gjithashtu që është kantieri më i madh i transformimit të QSUT-së, por edhe në gjithë spitalet e tjera, sikurse është spitali i ri memorial në Fier, i cili pritet të finalizohet shumë shpejt”, tha Manastirliu.