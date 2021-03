Themeluesi i BioNTech: Pandemia do të jetë nën kontroll deri në fund të verës

Themeluesi i BioNTech kompania gjermane e bioteknologjisë që së bashku me industrinë farmaceutike amerikane Pfizer zhvilluan një nga vaksinat e para për koronavirusin e ri përdorimi i të cilit është aprovuar, është optimist se pandemia do të jetë nën kontroll në pjesën më të madhe të Evropës deri në fund të verës.

Në Gjermani, pronarët e dyqaneve dhe bizneseve të mbyllura, si dhe pushuesit e ardhshëm, presin me padurim heqjen e kufizimeve.

Incidentet e dhunshme shpërthyen në qytetin e Kassel në një demonstratë të 20,000 qytetarëve kundër masave kufizuese dje të shtunën.

Qeveritë në shumë vende anëtare të BE janë kritikuar ashpër për ritmin e ngadaltë të fushatës së imunizimit që nga fillimi i saj, pasi problemet e furnizimit kanë lënë Izraelin, Britaninë dhe Shtetet e Bashkuara shumë prapa.

Sidoqoftë, themeluesi i BioNTech, Ugur Sahin , është optimist se problemet do të provohen përkohësisht, ndërsa ai thekson se është e mundur që 70% e gjermanëve të jenë vaksinuar deri në fund të shtatorit. Sapo të tejkalohet ky kufi, koronavirusi i ri do të shkaktojë vetëm disa probleme, siguron ai.

“Në shumë vende evropiane dhe në SHBA ndoshta nuk do të kemi nevojë për bllokime në fund të verës ,” i tha Sahin Welt am Sonntag. Do të ketë shpërthime, por do të jetë vetëm zhurmë në sfond. Do të ketë mutacione, por ato nuk do të na trembin”, thotë ai.

Gati 9% e gjermanëve kishin marrë të paktën një dozë të vaksinës deri të shtunën. Në Britani, përqindja e të rriturve që kanë marrë të paktën një dozë të vaksinës ka kaluar 50%.