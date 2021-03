Arsyeja pse disa njerëz na tërheqin si magnet

A keni menduar ndonjëherë se cilat janë arsyet pse na tërheqin njerëz të caktuar ndërsa nuk i vërejmë të tjerët?

Secili prej nesh ka menduar një herë në jetën e tij pse na tërheqin njerëz të caktuar dhe pse ndiejmë emocione ndaj tyre që në shikimin dhe takimin e parë. Thjesht, ato përmbajnë atribute të caktuara që bien në sferën tonë të interesit.

Studime të shumta psikologjike kanë treguar se megjithëse ne dimë kur të zgjedhim një partner të mundshëm, ne gjithsesi nuk i dimë gjithmonë arsyet pse na tërhoqi ai person i veçantë. Pjesa e pavetëdijshme e personalitetit tonë përcakton se kush do të na tërheqë dhe kur do të tërheqim.

Bazuar në kërkimet e fundit, më poshtë ua sjellim një listë të faktorëve tërheqës që tregojnë atributet që zgjojnë interesat tona:

Simetria e fytyrave dhe trupave

Gratë në mënyrë të pavetëdijshme preferojnë aromën e një burri që ka një trup simetrik dhe shprehje të fytyrës. Këto janë shenja të shëndetit dhe gjallërisë.

Personaliteti

Testet kanë treguar se kemi një aftësi të caktuar për të njohur se cilit nga 5 tipat e personalitetit i përket një person i caktuar. Këto pesë lloje janë të ndërgjegjshëm, të këndshëm, të hapur ndaj përvojave dhe tip personaliteti neurotik. Shkencëtarët ende nuk e dinë saktësisht cilat kimikate ndikojnë në zhvillimin e kësaj aftësie, shkruan KP.

Diversiteti gjenetik

Ka prova që njerëzit mund të njohin ngjashmërinë midis ADN-së së tyre dhe ADN-së së një personi tjetër. Është mirë të zgjidhni një person që ka ADN të ndryshme nga e jona në mënyrë që të shmangni mutacionin në pasardhës. Nëse kombinojmë gjenet tona me gjenet e një personi që ka karakteristika të ndryshme imune, shansi që pasardhësit tanë të kenë një sistem imunitar më të fortë rritet.

Tipare të ngjashme të personalitetit

Ne jemi tërhequr nga njerëz (ose si partnerë ose miq) që kanë tipare si ne. Pra, tërheqja bazohet në faktorë për të cilët nuk jemi të vetëdijshëm. Si mundet që kjo njohuri të përmirësojë jetën tonë? Ndodh që shpesh të afrohemi me njerëzit e gabuar. Megjithëse nuk i zgjedhim me vetëdije, gjithmonë përfundojmë disi me ta.