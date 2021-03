Libri i ri i Bashës, Flutura Açka: Lideri i PD shpreh tezat e tij mbi politikën. Më kanë pëlqyer shumë pikëpamje të tij, jam e bindur se do të mbajë premtimet

Botuesja dhe kandidatja për deputete e PD-së Flutura Açka, në emisionin “Real Story” në “News 24”, duke folur për librin më të ri të liderit demokrat Lulzim Basha, “Misioni im”, theksoi se në këtë botim, numri një i Partisë Demokratike shprehet tezat e tij mbi politikën.

Açka nënvizon se i kanë pëlqyer shumë pikëpamje të Bashës, duke shtuar se është e bindur se lideri i PD-së do të mbajë premtimet e tij.

“Unë jam në rolin e botueses për librin e Bashës. Zoti Basha m’u ofrua me këtë libër. Unë do të botoja libër për çdo politikan. Në raport me librin jam botuese dhe kam bërë atë detyrë, që kam bërë me të gjitha veprat që kam botuar. Basha shpreh tezat e tij mbi politikën. Është një libër, që është arsye për të qenë debat.

Është surprizë që botohet në prag të zgjedhjeve. Basha ka shkruar librin gjatë pandemisë, jam marrë me redaktimin, me gjithçka tjetër nevojitet për një libër sa më të mirë e profesional. Më kanë pëlqyer shumë teza të Bashës, qasjen e tij në trajtimin e opozitës. Tezat e tij janë vërtetë të arrira, për një opozitë me dinjitet. Basha do të mbajë premtimet e tij. Zoti Basha bën thirrje që mjedisi politik të qetësohet. Për titullin ndoshta mund të ishte një tjetër. Mendoj se Basha në libër ka dashur që të mbajë bilanc”, u shpreh Açka.