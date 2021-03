Rama flet për kandidimin e Majkos: Meriton mbështetjen tonë, është i 19-ti. PS i ka dhënë gjithçka

Kryeministri Edi Rama ka prezantuar sot kandidatët për deputetë në Tiranë. Gjatë prezantimit pas dy zonjave ministre Ogerta Manastirliu dhe Etilda Gjonaj, Rama ka kërkuar t’ia japë fjalën ministrit për Diasporën Pandeli Majko.

Rama tha se në emër të atyre që nuk kanë nevojë për vizibilitet të veçantë ka zgjedhur të flasë më i riu prej tyre që është Pandi dhe që merion të ketë gjithë mbështetjen se është i 19-ti.

“Do doja që në emër të të gjithë atyre që nuk kanë nevojë për vizibilitet të veçantë sepse kanë prej disa vitesh që janë në këtë arenë, të flasë më i riu prej tyre që është Pandi, i cili meriton në fakt të ketë gjithë mbështetjen tonë se është dhe i 19-ti dhe është në atë zonën e rrezikut, kështu që me të gjithë atë solidaritetin për Pandin që është i 19-ti, unë po i jap fjalën dhe për një arsye tjetër, sepse duke qenë që pas meje, Pandi është i dyti që ka marrë gjithçka nga PS-ja dhe për këtë ai është i vetëdijshëm siç jam dhe unë i vetëdijshëm, është treguar shumë i gatshëm t’i përgjigjet asaj që është kërkesa e natyrshme e kësaj beteje, të jetë veçanërisht aktiv në këtë fazë të ndeshjes, kur faktikisht fillon zyrtarisht fushata për pak ditë dhe kur sigurisht ne duhet të jemi shumë të pranishëm jo vetëm në territor dhe komunikimin e afërt me njerëzit, por edhe në komunikimin publik”, tha Rama.

Nga ana tjetër, Majko tha se ka një lloj presioni në këto zgjedhje, por jo ngaqë është i 19-ti, por nga pesha e përgjegjësisë që ka çdokush nga kandidatët.

“Në emër të të gjithë kolegëve kam një lloj presioni në këto zgjedhje, por ky presion nuk vjen nga fakti që jam numri 19 në listë, por vjen nga pesha e përgjegjësisë që e ka çdokush nga ne. Këtu çështja shtrohet pak më thelbësore, së pari ky ekip nuk është ekip mbijetese, është ekip shprese i cili bën një diferencë shumë të madhe me ekipin që ka përballë. Ekipi përballë një grup njerëzish që përpiqen të mbijeton. Përballë ekipit të mbijetesës ne kemi ardhur pa diskutuar me njëri-tjetrin, se kush është i pari, i dyti, i treti, vija e zjarrit apo vija e sulmit, në thelb jemi një ekip, ku të gjithë bashkë, pavarësisht nëse kanë ardhur ditën e parë, apo kanë këtu prej vitesh mendoj se ia kemi vënë vetes qëllimit se konkurrencën e kemi me kundërshtarët tanë jo me njeri-tjetrin”, deklaroi Majko.