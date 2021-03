Ambasadorja Kim ripublikon vendimin e DASH për Tom Doshin: Nga çfarë keni frikë? Pse i lini njerëzit të mendojnë se…

Ambasadorja amerikane në Tiranë, ka reaguar sërish në lidhje me kandidimin e Tom Doshit në zgjedhjet e 25 Prillit.

Përmes një postimi në ”Twitter”, ambasadorja ka kërkuar nga Partia Socialiste, që ashtu sikurse PD dhe të tjerët, të kërkojë largimin e deputeit Tom Doshi nga gara dhe mos t’i bëjë njerëzit të besojnë se ata janë aleatë.

STATUSI NGA YURI KIM

Shënojmë se PD e të tjerët nuk duan në Parlament dikë të caktuar nga SHBA për korrupsion të rëndësishëm. Të tjerëve: Nga çfarë keni frikë? A është e “dobishme” të heshtësh? Pse i lini njerëzit të mendojnë se jeni “aleatë”? A është kjo ajo që mendoni se e meritojnë votuesit? Shqipëria meriton më mirë.

We note @pdshqiperi & others do not want in 🇦🇱 Parliament someone designated by 🇺🇸 for significant corruption. To the others: What are you afraid of? Is it “useful” to stay silent? Why let people think you are “allies”? Is this what you think voters deserve? 🇦🇱 deserves better. https://t.co/n2dPyhg6Bt

— Ambassador Yuri Kim (@USAmbAlbania) March 23, 2021