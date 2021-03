Debat për shifrat e vdekjeve nga COVID-i, Koduzi-Bratajt: S’merr vesh nga këto punë. Kreu i Urgjencës: Injorancën tënde mos ma shit mua

Debat i ashpër në studion e emisionit ‘Real Story’ në ‘News24’ mes koordinatorit Kombëtar për Shëndetësinë në PD, Gazmend Koduzi dhe kreut të Urgjencës Kombëtare, Skënder Brataj.

Koduzi ka lëshuar akuza në drejtim të Ministrisë së Shëndetësisë për fshehjen e numrit të vdekjeve nga COVID, ndërsa sipas tij raportohet se 20 % e vdekjeve në vendin tonë për 2020 kanë qenë nga COVID-i.

Ndërkohë, me këtë deklaratë nuk ka qenë dakord Brataj, i cili tha se vdekja është pjesë e jetës. Në linjën e debatit Kudozi i ka thënë Bratajt se nuk merr vesh nga këto punë, ndërkohë që kreu i Urgjencës i është përgjigjur ashpër; “Injorancën tënde mos ma shit mua”.

PJESË NGA DEBATI

Koduzi: Llogaria nuk bëhet siç thoni ju. Llogaria bëhet ndryshe. Sipas të dhënave që

Brataj: Në Shqipëri ka të vdekur dhe nga infarkti, tumoret, covid. Eksesi i vdekjeve, janë 28 mijë të gjitha.

Koduzi: Nuk e di fare ti se s’merr vesh nga këto

Brataj: Injorancën tënde mos ma shit mua. Mos më thuaj mua nuk merr vesh.

Koduzi: Po s’merr vesh pra. S’je i kësaj fushe.

Brataj: Jo mos ma thuaj mua këtë. Se më the që nuk merr vesh.

Koduzi: Të kërkoj ndjesë. Numri i deklaruar i vdekjeve në 2020 ka qenë 1181. Sipas studimeve ndërkombëtare, 80 përqind kanë qenë pjesë e COVID dhe pjesa tjetër e sëmundjeve. Ne nuk e kemi 80 %, por e kemi 20 % . Është mashtruar me shifrat. Janë bërë pak teste. Kemi pasur raporte. Është analizë. Janë jetë njerëzish, nuk janë shifra. Nëse e shihni si shifra, puna juaj.

Brataj: Ju e dini se vdekja është pjesë e jetës

Koduzi: Po jo nga mungesa e shërbimit. I kemi mbajtur mbyllur spitalet me qëllim. Ku janë spitalet? Duhet të jenë gati kur do pacienti. Pacienti s’ka marrë shërbimin

Brataj: E kanë marrë shërbimin.

Koduzi: S’e ka marrë. Se edhe në raportimet e MSH, ka nisur raportimi në spitalet rajonale vetëm kur i ka hapur zyrtarisht. Thotë 3 spitale rajonale, por janë 11. Ku janë të tjerët. Kushedi se sa njerëz kanë vdekur në shtëpi se iu kanë ikur dritat dhe nuk kanë pasur oksigjen.