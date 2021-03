Shkencëtarët italianë zbulojnë enzimën që bllokon virusin

Nëse ekziston një gjë për të cilën bashkësia shkencore botërore pajtohet, është se vetëm vaksinat nuk janë të mjaftueshme për të dalë nga kjo pandemi e mallkuar.

Ilaçet janë të nevojshme gjithashtu për të trajtuar të sëmurët, përfshirë ata që vuajnë nga Long Covid, dhe të aftë për të ruajtur efektivitetin e tyre edhe kundër varianteve të reja të virusit Sars-Cov-2. Një nevojë urgjente, kjo, e cila ka udhëhequr një bashkëpunim të fuqishëm ndërkombëtar, me pjesëmarrje të fortë italiane, për të identifikuar një mënyrë të re për të goditur virusin dhe një ilaç që ne mund ta përdorim potencialisht në një kohë të shkurtër.

“Në vend që të bllokojmë virusin për të hyrë në qeliza, ne u përpoqëm të kuptonim se si të bllokonim daljen e tij”, shpjegon Giuseppe Novelli, gjenetik në Universitetin Tor Vergata të Romës, autori i parë i studimit.

“Ne kemi identifikuar kështu një klasë enzimash, të quajtura ligaza E3-ubiquitin, të cilat janë të nevojshme për virusin që të dalë nga qelizat dhe të përhapet në indet e tjera të trupit”, shton ai.

Veprimi i këtyre proteinave, i përshkruar në një studim të botuar në revistën Cell Death & Disease, është gjithashtu i ngjashëm në viruse të tjera, të tilla si Ebola.

“Dhe ajo që nuk është më pak e rëndësishme është që këto proteina nuk janë të virusit, por tonat dhe, për këtë arsye, nuk do të preken nga variacionet e virusit”, shpjegon Novelli.

Studiuesit kanë treguar se nivelet e këtyre enzimave janë të larta në mushkëritë e pacientëve dhe indet e tjera të infektuara me virusin. Pasi u zbulua kjo rrugë e re, studiuesit identifikuan gjithashtu një ilaç të ri të mundshëm.

“Është Indole-3 Carbinol (I3C), i përdorur tashmë në trajtimin e sëmundjeve të rralla dhe që ne kemi treguar, për momentin in vitro, të jetë në gjendje të bllokojë daljen e virusit”, thotë Novelli.

“Nëse parandalojmë ose edhe ngadalësojmë replikimin e virusit, ne gjithashtu mund të kompromentojmë mbijetesën e tij,” shton ai.

Këto janë rezultate premtuese, aq sa dikush fillon të mendojë për një studim mbi pacientët.

“Ne duhet të provojmë ilaçin në provat klinike me pacientë me Covid-19 për të vlerësuar në mënyrë rigoroze nëse mund të parandalojë shfaqjen e simptomave të rënda dhe potencialisht fatale”, thekson Novelli.

“Të kesh mundësi për trajtim, veçanërisht për pacientët të cilët nuk mund të vaksinohen, është shumë e rëndësishme për të shpëtuar gjithnjë e më shumë jetë dhe për të kontribuar në një gjendje dhe menaxhim më të mirë të shëndetit publik”, shton ai.

Pandemia, tani është e qartë, është një armik që duhet luftuar me më shumë armë. “Ne duhet të mendojmë afatgjatë”, thotë Pier Paolo Pandolfi, një shkencëtar në Universitetin e Torinos dhe Nevada i cili, së bashku me Novelli, koordinuan studimin.

“Vaksinat, megjithëse janë shumë efektive, mund të mos jenë më aq në të ardhmen, sepse virusi shndërrohet, dhe për këtë arsye nevojiten më shumë armë për ta luftuar atë. Zbulimi në I3C – vazhdon ai – është i rëndësishëm dhe tani duhet të fillojmë provat klinike për të demonstruar efektivitetin e tij të mundshëm. Do të jetë e rëndësishme të vlerësohet nëse I3C gjithashtu mund të zvogëlojë ndërlikimet shumë serioze klinike që përjetojnë shumë pacientë pasi kalojnë fazën akute të infeksionit. Ky do të përfaqësojë një problem serioz në vitet në vijim, të cilin do të duhet të menaxhojmë”. (Repubblica/Scan)