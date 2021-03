A është e drejtë të kërkoni rritje të pagës, pas ‘goditjes’ së pandemisë?

Me nivele të larta të papunësisë dhe me shumë kompani që ulin pagat e punonjësve për t’i mbijetuar pandemisë, kërkesa për rritje rroge në këtë periudhë mund të duket e tepërt. Por, nëse jeni ende i punësuar gjatë pandemisë, jeni ‘të mallkuar me fat’

Mund të tundoheni për të hequr dorë nga biseda për ngritje rroge për momentin, por nuk keni pse të humbni të gjitha shpresat. Edhe në një pandemi, ka ende mënyra për të kërkuar vlerësim për punën tuaj dhe shumë kompani janë të gatshme që për punonjësit e tyre, të ofrojnë përfitime alternative në vend të një rritjeje.

TMRE kërkoi ndihmën e Burimeve Njerëzore dhe ekspertëve financiarë për të gjetur se si t’i qaseni temës me shefin tuaj dhe të zbuloni se cilat përfitime të tjera mund të jeni në gjendje të negocioni në këtë periudhë.

A duhet të kërkoni ngritje rroge tani?

Shumica prej nesh mbështetet në një rritje vjetore (sado e vogël apo e madhe mund të jetë) për të përballuar kostot gjithnjë në rritje të jetesës, kështu që është e natyrshme të ndiheni të zhgënjyer, të mërzitur apo edhe të stresuar nëse zbuloni se kompania juaj, nuk e ka në planin afatshkurtër rritjen e rrogës për punonjësit.

Një pjesë e punës së një punëdhënësi është sigurimi që punonjësit e tyre janë të lumtur, të angazhuar dhe të motivuar, kështu që ju mund të jeni në gjendje të merrni një lloj tjetër shpërblimi monetar në vend të një rritjeje.

“Shpërblimi i punonjësve nuk kërkon gjithmonë një investim të madh të kompanisë. Shpërblimet spot (shuma të caktuara monetare që i jepen punonjësit pas një periudhe të caktuar ose pas një pune shtesë) janë mënyra të shkëlqyera për të njohur kontributin e një punonjësi. Plus, këto pagesa tentojnë të rrisin moralin,” Marta Moakley, redaktore ligjore në faqen e internetit të burimeve njerëzore Tha XpertHR.

Çfarë përfitimesh të tjera mund të negocioni?

Edhe nëse një ngritje rroge nuk është në plan këtë vit, ju prapë meritoni të korrni përfitimet e të gjithë mundit tuaj. Dhe nëse punëdhënësi nuk ju ofron përfitime alternative për të zbutur ‘goditjen’, gjithmonë mund t’i kërkoni vetë, shkruan Class.

“Në varësi të madhësisë së kompanisë, ka shumë përfitime të tjera për të kërkuar në vend të një rritjeje,” tha Trina Patel, menaxhere e këshillimit financiar në aplikacionin e administrimit të parave Albert.

“Ju mund të bëheni krijues këtu pasi çdo industri dhe kompani është e ndryshme – merrni parasysh atë që punëdhënësi juaj do të jetë në gjendje të ofrojë, edhe nëse është jomonetare (dmth. një orar fleksibël i punës). Punëdhënësit e kuptojnë se kjo është një kohë e vështirë, kështu ata mund të jenë të gatshëm të bashkëpunojnë me ju”.